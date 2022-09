Reazione a Catena, Marco Liorni scherza con Mattia: 'Hai dormito stanotte?' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo aver voltato pagina, gli Affiatati sono tornati a gareggiare nella puntata di Reazione a Catena del 7 settembre. Marco Liorni ha subito interrogato il trio, chiedendo se fossero ancora affiatati dopo quello che è successo nella precedente puntata. Mattia infatti, anziché ascoltare i suggerimenti delle sue due compagne di squadra, ha scelto di seguire il proprio istinto che però lo ha beffato. ‘Hai dormito stanotte Mattia?' ha chiesto il conduttore facendo sorridere il diretto interessato che ha esclamato: ‘è un gioco, ci divertiamo!'. E così ha avuto inizio la puntata che è terminata con un altro colpo di scena, che ormai sembra essere all'ordine del giorno! Reazione a Catena, gli Affiatati rischiano grosso e ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo aver voltato pagina, gli Affiatati sono tornati a gareggiare nella puntata didel 7 settembre.ha subito interrogato il trio, chiedendo se fossero ancora affiatati dopo quello che è successo nella precedente puntata.infatti, anziché ascoltare i suggerimenti delle sue due compagne di squadra, ha scelto di seguire il proprio istinto che però lo ha beffato. ‘Hai?' ha chiesto il conduttore facendo sorridere il diretto interessato che ha esclamato: ‘è un gioco, ci divertiamo!'. E così ha avuto inizio la puntata che è terminata con un altro colpo di scena, che ormai sembra essere all'ordine del giorno!, gli Affiatati rischiano grosso e ...

