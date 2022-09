Perquisizione Fbi a casa di Trump, Wp: “Trovati anche file con i segreti nucleari di uno Stato straniero”. Ma il tycoon aveva negato (Di mercoledì 7 settembre 2022) C’erano anche i segreti nucleari di un Paese straniero tra le carte sequestrate dall’Fbi nella residenza di Donald Trump, a Mar-a-Lago, in Florida, nel corso del blitz effettuato dagli agenti del Bureau. È quanto emerge da un nuovo articolo pubblicato dal Washington Post dal quale emergono i rischi ai quali sono state esposte la sicurezza nazionale americana e anche di altri Stati portando fuori dalla casa Bianca documenti riservati, molti dei quali top secret. Alcuni di questi documenti, inoltre, dettagliano operazioni estremamente segrete degli Stati Uniti a conoscenza di un ristrettissimo numero di persone e che sono custodite sotto chiave, quasi sempre in una struttura sicura con un ufficiale che registra gli accessi. Sono stati però riTrovati a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) C’eranodi un Paesetra le carte sequestrate dall’Fbi nella residenza di Donald, a Mar-a-Lago, in Florida, nel corso del blitz effettuato dagli agenti del Bureau. È quanto emerge da un nuovo articolo pubblicato dal Washington Post dal quale emergono i rischi ai quali sono state esposte la sicurezza nazionale americana edi altri Stati portando fuori dallaBianca documenti riservati, molti dei quali top secret. Alcuni di questi documenti, inoltre, dettagliano operazioni estremamente segrete degli Stati Uniti a conoscenza di un ristrettissimo numero di persone e che sono custodite sotto chiave, quasi sempre in una struttura sicura con un ufficiale che registra gli accessi. Sono stati però ria ...

