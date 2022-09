Ossessionato dalla ex: la spiava con binocolo e gps. Fermato mentre provava a farle aprire la porta di casa (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ossessionato dalla ex compagna. La seguiva di nascosto, la guardava da lontano, non accettava di essere stato lasciato, così aveva iniziato a pedinarla. Non appagato dalle sue azioni ossessive, un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 settembre 2022)ex compagna. La seguiva di nascosto, la guardava da lontano, non accettava di essere stato lasciato, così aveva iniziato a pedinarla. Non appagato dalle sue azioni ossessive, un ...

