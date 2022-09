Napoli-Liverpool, la lista dei convocati di Spalletti. Ecco la scelta su Osimhen (Di mercoledì 7 settembre 2022) Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera tra Napoli e Liverpool. Per il big match del girone A di Champions League, in programma alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”, l’allenatore toscano ha inserito nella lista anche Victor Osimhen che non è al meglio in seguito ad un affaticamento muscolare. Diversi assenti per Jurgen Klopp che invece dovrà fare a meno del capitano Henderson e Keita ma ha pienamente recuperato Jota che ha avuto non pochi problemi ad inizio anno. Queste le scelte dei due tecnici in vista della super sfida, in un Maradona sold out, tra due compagini che vogliono vincere a tutti i costi e partire con i tre punti. Telecamere da tutto il Mondo assisteranno alla gara, con tanti ex calciatori che non vogliono ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lucianoha diramato ladeiper la sfida di stasera tra. Per il big match del girone A di Champions League, in programma alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”, l’allenatore toscano ha inserito nellaanche Victorche non è al meglio in seguito ad un affaticamento muscolare. Diversi assenti per Jurgen Klopp che invece dovrà fare a meno del capitano Henderson e Keita ma ha pienamente recuperato Jota che ha avuto non pochi problemi ad inizio anno. Queste le scelte dei due tecnici in vista della super sfida, in un Maradona sold out, tra due compagini che vogliono vincere a tutti i costi e partire con i tre punti. Telecamere da tutto il Mondo assisteranno alla gara, con tanti ex calciatori che non vogliono ...

annatrieste : Ciao @LFCHelp ma voi siete 'Liverpool Fan Help' di questa Liverpool qua? Embè non vi vergognate a fare raccomandazi… - UEFAcom_it : Qualcuno ha detto Napoli-Liverpool? ? 2018/19 1-0 2019/20 2-0 ... 2022/23? ?? #UCL | @sscnapoli - claudioruss : Passeggiata sul Lungomare di #Napoli per il #Liverpool, con #Klopp, #Alisson e #Salah tra i più richiesti per una f… - AlfonsoFofo60 : RT @salv_amoroso: Quanto sta accadendo sui profili ufficiali del Liverpool è decisamente scandaloso. #Napoli la frequento tutti i giorni e… - Informa_Press : Migliaia i commenti arrabbiati dei tifosi #napoletani contro il #Liverpool ?? -