Mise, 2,5 miliardi per startup e PMI innovative (Di mercoledì 7 settembre 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventa operativo il decreto firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che assegna a CDP Venture Capital Sgr 2 miliardi di euro per il sostegno e il ... Leggi su finanza.repubblica (Di mercoledì 7 settembre 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventa operativo il decreto firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che assegna a CDP Venture Capital Sgr 2di euro per il sostegno e il ...

MISE_GOV : #startup e #PMIinnovative, 2,5 miliardi per sostenere investimenti su #innovazione e processi di transizione ecolog… - CamComModena : RT @MISE_GOV: #startup e #PMIinnovative, 2,5 miliardi per sostenere investimenti su #innovazione e processi di transizione ecologica e digi… - CarlottaZuliani : RT @mchicco: Il Mise scommette soldi veri sul venture capital e più che raddoppia la dotazione di Cdp VC - bizcommunityit : Mise, 2,5 miliardi per startup e Pmi innovative - PMI #startup - startzai : RT @bizcommunityit: Il Mise accelera sulla digitalizzazione: assegnati 2,5 miliardi a startup e PMI innovative #startup -