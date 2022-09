Ludogorets vs Roma: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giovedì 8 settembre alle ore 18.45 presso la Ludogorets Arena si affrontano Ludogorets vs Roma. Prima partita della fase a gironi del gruppo C della Uefa Europa League. Ludogorets vs Roma: da dove iniziamo Ludogorets Solitamente una formazione che scende in campo con il 4-2-3-1. Squadra agile dinamica che produce gioco in velocita’, propensa all’attacco. Una qualita’ che spesso lascia scoperte le retrovie, subendo alle volte troppo. Simundza, mister sloveno, siede sulla panchina dei bulgari dallo scorso gennaio. Il Ludogorets è la prima forza del campionato bulgaro della scorsa stagione. La squadra di Simundza è uscita ai play-off contro il Dinamo Zagabria che gli ha negato l’accesso alla Champions League. Attualmente si trovano secondi ad una sola lunghezza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giovedì 8 settembre alle ore 18.45 presso laArena si affrontanovs. Prima partita della fase a gironi del gruppo C della Uefa Europa League.vs: da dove iniziamoSolitamente una formazione che scende in campo con il 4-2-3-1. Squadra agile dinamica che produce gioco in velocita’, propensa all’attacco. Una qualita’ che spesso lascia scoperte le retrovie, subendo alle volte troppo. Simundza, mister sloveno, siede sulla panchina dei bulgari dallo scorso gennaio. Ilè la prima forza del campionato bulgaro della scorsa stagione. La squadra di Simundza è uscita ai play-off contro il Dinamo Zagabria che gli ha negato l’accesso alla Champions League. Attualmente si trovano secondi ad una sola lunghezza ...

romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - - wolfsjager88 : RT @matt_eoo0: Mourinho prima di Ludogorets-Roma - teladoiotokyo : Ludogorets-Roma: mercoledì la conferenza stampa di Mourinho: E? tutto pronto per l?esordio dell?AS Roma in Europa L… - matt_eoo0 : Mourinho prima di Ludogorets-Roma -