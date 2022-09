L’anno capovolto

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 settembre 2022) "Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura”, scrisse una volta qualcuno. Simone Innocenti nel suo ultimo romanzo, intitolato (Atlantide), pone i protagonisti della sua storia esattamente in quel difficoltoso punto dell’esistenza. Solo che al posto della proverbiale selva oscura, scelta dal sommo poeta, c’è una sfarzosa villa in Versilia, ai Ronchi. “Due piani di fasto marino, di arcate e finestre che si gettano a mare in un giardino pieno di sofore, parteni, aloe e oleandri. Tra arredi retrò e pezzi di design, tele firmate e foto in cornici costose e marmi scolpiti, e due antiche colonne romane sistemate in cima a incastonare una terrazza gigante, tra lusso e lusso”. E’ il 31 dicembre, venti amici che si conoscono da una vita, si ritrovano per passare insieme la notte di Capodanno. Tra di loro ci sono potenti imprenditori, notai, modelle, poliziotti, ...