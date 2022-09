La Corea del Nord fa sobbalzare il mondo | attività nucleari preoccupanti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) ha affermato, nel suo rapporto annuale, che ledelladelsono «motivo di seria preoccupazione». Il documento definisce «profondamente deplorevole» la prosecuzione del programma nucleare di Pyongyang e afferma che si trattava di «una chiara violazione delle risoluzioni in materia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite». Lo scorso settembre nel principale complesso nucleare delladel, Yongbyon, è iniziata la costruzione di una nuova struttura che ora è «esternamente completa», ha affermato l'agenzia, spiegando di non poterne determinare lo scopo. A Punggye-ri, sito utilizzato per test, si sono poi svolti lavori tra cui la riapertura di un tunnel di prova e la ...