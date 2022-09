Kiev,'bombardamenti russi nell'area della centrale nucleare' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nuovi bombardamenti russi sulla città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa. Lo riferisce il sindaco in esilio Dmytro Orlov, citato dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nuovisulla città di Energodar,a regione di Zaporizhzhia, dove si trova lapiù grande d'Europa. Lo riferisce il sindaco in esilio Dmytro Orlov, citato dall'...

