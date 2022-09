Eurosport_IT : ???? Icardi verso il Galatasaray ?? Inter: spunta Zagadou ? Difficile l'arrivo di Navas al Napoli Questa l'edicola de… - gippu1 : Giunti all'ultimo giorno di mercato, nella settimana del derby #RedBird si presenterebbe con un nuovo arrivo che ev… - recoba1974 : RT @GiokerMusso: ?? ?? #InterBayern #UCL - Cori e grande entusiasmo per l’arrivo dell’#Inter a San Siro ?? @calciomercatoit - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ?? ?? #InterBayern #UCL - Cori e grande entusiasmo per l’arrivo dell’#Inter a San Siro ?? @calciomercatoit - GiokerMusso : ?? ?? #InterBayern #UCL - Cori e grande entusiasmo per l’arrivo dell’#Inter a San Siro ?? @calciomercatoit -

Calciomercato.com

... leonificarsi in retta d'e strappare un 81 - 76 che vale per salire a Berlino, anche se non ...30 Sassuolo - Milan 0 - 0 20:45- Cremonese 3 - 1 20:45 Roma - Monza 3 - 0 CALCIO - PREMIER ...... il Galatasaray sta chiudendo la trattativa con il Paris Saint - Germain per l'di Mauro ... Per l'ex capitano dell', infatti, restano da sistemare gli ultimi dettagli tra la squadra turca ... Inter, in arrivo il documentario su Adriano. Tra campo e depressione, ecco quando uscirà Sarà André Onana il portiere titolare dell'Inter alla prima di Champions League contro il Bayern Monaco: scopriamo cosa è successo con Handanovic.RIVIVI IL LIVE DI INTER-BAYERN MONACO 2-2 101' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo stadio Breda! L'Inter Primavera non vince neanche al quinto ...