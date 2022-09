Insigne: «Napoli è casa mia e spero che quest’anno vinca lo scudetto» (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole dell’ex capitano dei partenopei Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Prime Video. Ecco le parole dell’ex capitano del Napoli e attuale calciatore del Toronto: Napoli – «Napoli è casa mia. Io ho ascoltato qualche intervista del mister e ha ragione: è una squadra nuova, fatta di giovani di talenti che però hanno bisogno di tempo. I tifosi del Napoli sono molto esigenti, ma se vedono che ti impegni, anche se non vinci, loro ti stanno sempre vicini. Io ci sono passato, quando non facevo grandi prestazioni ma vedevano l’impegno uscivo sempre tra gli applausi. Conosco bene Spalletti, è uno tosto, mi sono trovato benissimo con lui. Sicuramente saprà mettere tutto a posto» Napoli LIVERPOOL – «Anche quando giocavamo noi non eravamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole dell’ex capitano dei partenopei Lorenzoha rilasciato un’intervista ai microfoni di Prime Video. Ecco le parole dell’ex capitano dele attuale calciatore del Toronto:– «mia. Io ho ascoltato qualche intervista del mister e ha ragione: è una squadra nuova, fatta di giovani di talenti che però hanno bisogno di tempo. I tifosi delsono molto esigenti, ma se vedono che ti impegni, anche se non vinci, loro ti stanno sempre vicini. Io ci sono passato, quando non facevo grandi prestazioni ma vedevano l’impegno uscivo sempre tra gli applausi. Conosco bene Spalletti, è uno tosto, mi sono trovato benissimo con lui. Sicuramente saprà mettere tutto a posto»LIVERPOOL – «Anche quando giocavamo noi non eravamo ...

