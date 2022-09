Icardi | tutto fatto con il Galatasaray | l’annuncio in serata

(Di mercoledì 7 settembre 2022)arriverà inad Istanbul per firmare con il: accordo raggiunto tra i turchi e il PSGper il passaggio di Maurodal Paris Saint-Germain al. L’argentino è partito nel pomeriggio da Roma con un volo privato verso Istanbul e infirmerà con i turchi. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la formula è quella prestito secco gratuito, senza alcun obbligo di riscatto: ilpagherà 3 milioni di euro netti dell’ingaggio del giocatore, mentre i restanti 5 verranno versati dal PSG. Nel contratto sono anche presenti dei bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Au revoir , Maurito .saluta Parigi in direzione Galatasaray, la Ligue 1 perde un giocatore da più di 170 gol in ... L'origine diÈ nota: la rottura con Luciano Spalletti, la ...Oppure dell'Ajax di Cruijff, squadrone che per tre anni vinse, ma che poi seguì un veloce ... Ricordiamoci che nel PSG hanno giocato anche Di Maria, Paredes,(mai esploso), Thiago Silva, ...Icardi al Galatasaray ufficiale, finisce l'avventura a Parigi e ne inizia una nuova in Turchia prima dei Mondiali.Si conclude la lunga telenovela relativa al futuro di Mauro Icardi, attaccante argentino chiuso al PSG. Ecco il Galatasaray ...