Entrano nell’auto e rubano la cartella clinica Sui social l’appello disperato | “Non posso più fare le visite”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tempo di andare a trovare il nonno per il suo compleanno e la macchina era distrutta, i documenti spariti, laanche. E’ successo a Salvatore, un cittadino di Ardea che ha denunciato subito l’accaduto sui. Leggi anche: Torvaianica, giovane completamente ubriaco tenta di aggredire i Carabinieri: denunciatouno zaino: dentro c’era la storiadi Salvatore Quello che doveva essere una bel momento per Salvatore si è trasformato in una terribile giornata nell’arco di poche ore. Tornato in strada, su Viale Italia, a Torvaianica, proprio sotto casa del nonno, Salvatore ha trovato il vetro dell’auto completamente a pezzi e nella macchina non c’erano più né lo zainetto, né le cartelle cliniche e i documenti che gli sarebbero serviti per le...