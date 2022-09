Emma Marrone torna sui social dopo la scomparsa del padre | spiega le cause della morte e lancia un fortissimo messaggio a favore della donazione di midollo osseo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono giorni molto duri per, la cantante ex pupilla di Amici di Maria de Filippi. La giovane musicista ha perso suo papà Rosario, al quale era da sempre particolarmente legata. Un valore, quellofamiglia, per laintoccabile e inestimabile. Per questo, ladi un pilastrosua vita ha stretto a sé amici e parenti, ma anche conoscenti del piccolo schermo.tanto silenzio,ta suiper ringraziare tutte le persone che le sono state vicine. Soprattutto, la cantante ha voluto chiarire ledel suo papà. Una leucemia, che cercavano ormai di contrastare ...

Col viso affranto e la voce rotta dal pianto, Emma Marrone torna sui social per fare un'importante dichiarazione. Il motivo per cui il papà Rosario, morto lunedì 5 settembre a 66 anni, era ancora ignoto. Oggi la cantante salentina ha raccontato che stava lottando contro una leucemia dallo scorso ottobre e ha lanciato un appello contro le speculazioni sui vaccini. 'Grazie a tutti per l'amore che ci avete donato', ha detto la cantante.