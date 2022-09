Elodie messa alle strette, ha dovuto ammettere la verità su lei e Iannone (Di mercoledì 7 settembre 2022) Elodie dopo essere stata messa alle strette ha dovuto ammettere tutta la verità sul suo rapporto con Andrea Iannone. Ecco come stanno davvero le cose tra loro due. Elodie quest’estate è tornata al centro del gossip. Il motivo? Dopo la sua rottura con il rapper Marracash, è stata avvistata in più di un’occasione con il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 settembre 2022)dopo essere statahatutta lasul suo rapporto con Andrea. Ecco come stanno davvero le cose tra loro due.quest’estate è tornata al centro del gossip. Il motivo? Dopo la sua rottura con il rapper Marracash, è stata avvistata in più di un’occasione con il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Jess_16j : @serwinem @maaxxx95 @SimoneAlliva DUA LIPA è figa all'ennesima potenza e ha una voce fantastica, potrebbe anche can… - DarioCapellero : @DSantanche @GiorgiaMeloni Almeno Lei non è finta e di plastica per sembrare ciò che non è più. Mi sa che è messa meglio @Elodie - ORIC05190716 : @DSantanche @GiorgiaMeloni Se la destra ha te, allora la sinistra con Elodie la Berté e la Ferragni sta messa milia… - magicaGrmente22 : @ilgiornale Agli insulti non so da mai importanza. Alle critiche dipende da chi te le fa. E visto il soggetto.. Di… - XrobertaX_ : Leggo di gente indignata che delinea il pensiero politico di Elodie come una sovraesposizione mediatica. Beh, io qu… -