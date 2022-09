Elodie, il vestito copre a metà: un seno esce fuori, fan impazziti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Elodie, il servizio fotografico per Vanity Fair manda in tilt i fan. Le trasparenze mostrano troppo: il vestito copre a metà Elodie è la protagonista assoluta dell’ultimo numero di Vanity Fair.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 7 settembre 2022), il servizio fotografico per Vanity Fair manda in tilt i fan. Le trasparenze mostrano troppo: ilè la protagonista assoluta dell’ultimo numero di Vanity Fair.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

_mo_rena_ : Comunque il vestito rosso di Elodie è stato indossato prima da Anitta ai VMA 2022 - europeista79 : @GabrielAntelami Letta è grigia mediocrità Fratoianni è oscurantismo reazionario vestito di rosso Nappi è una donna… - Federinirini : @Amy24247379 A pdb nemmeno lo sufficienza per quanto mi stia simpatica, ma mi faceva caldo solo a guardarla con que… - Cosmopolitan_IT : Per il suo debutto al cinema come attrice, la cantante ha indossato un look total black dall'haute couture di Valen… - IlCarmi73 : @Wiki_Fred Non lo so, ma Carofiglio canterebbe vestito da Elodie -