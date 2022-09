(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "L'avvocatoda Torino dichiara: 'Non hoio la, l'ha aperta il Pd'. Ahhh! Quindila senatrice del M5S, Paola: 'Lode brutto!' non si riferiva a Mario Draghi, ma proprio al Paese!#Politiche2022". Così Maurodel Pd su twitter.

GioeleUrso1 : Dal podio olimpico allo scontro politico, Berruto contro Mastrangelo: 'Il suo allenatore ora è Salvini'… -

Il Sannio Quotidiano

Mauro, della segreteria del Partito democratico, su Twitter ha criticato le 'giravolte' di ... SONDAGGIO Per chi voteresti se lepolitiche fossero ...La festa è poi una vetrina per presentare i candidati del Pd per le imminenti". Si aprirà martedì 6 settembre con un 'fuori festa': Mauro, responsabile nazionale sport della ... Elezioni: Berruto a Conte, ‘Pd ha aperto crisi E quando Taverna diceva ‘lo sfonnamo’’ La scossa arriva quando tutti i candidati hanno finito di presentarsi davanti al popolo del Pd radunato in Piazza D’Armi. A darla è Stefano Lo Russo: «Smettiamola di parlare degli altri, parliamo di n ...Gli anni di Parigi, il rapporto con Renzi, Draghi e i “traditori”, la “vergogna” di Zingaretti, il bis di Mattarella, il processo di autocritica, il ...