Cosa si trova davanti il nuovo rappresentante Onu per la Libia (Di mercoledì 7 settembre 2022) La nomina del senegalese Abdoulaye Bathily quale nuovo rappresentante speciale per la Libia e capo della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) da parte del segretario generale António Guterres non ha trovato troppo appeal sui media internazionali e tra i cittadini libici. Ed è forse anche questo parte di un momento delicatissimo in cui lo scoraggiamento è il sentimento di fondo con cui ci si approccia alle dinamiche del Paese. Bathily succede allo slovacco Ján Kubiš, che si era dimesso senza risultati concreti a novembre 2021, seguendo la strada dei suoi predecessori: il processo politico interno è ingovernabile, è il sunto spietato alla base delle rinunce a questi incarichi. La posizione dell’inviato speciale è stata colpita dal contesto, ed è rimasta a lungo vacante a causa di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) La nomina del senegalese Abdoulaye Bathily qualespeciale per lae capo della Missione di supporto delle Nazioni Unite in(Unsmil) da parte del segretario generale António Guterres non hato troppo appeal sui media internazionali e tra i cittadini libici. Ed è forse anche questo parte di un momento delicatissimo in cui lo scoraggiamento è il sentimento di fondo con cui ci si approccia alle dinamiche del Paese. Bathily succede allo slovacco Ján Kubiš, che si era dimesso senza risultati concreti a novembre 2021, seguendo la strada dei suoi predecessori: il processo politico interno è ingovernabile, è il sunto spietato alla base delle rinunce a questi incarichi. La posizione dell’inviato speciale è stata colpita dal contesto, ed è rimasta a lungo vacante a causa di ...

CarloCalenda : Chiusura delle rotte di immigrazione illegale. Lavoro con paesi partenza e transito. Regolarizzazione per chi trova… - toldyousoph : Ho pensato che la vita è un po' come la scrittura, non si trova mai quello che si cerca, si trova qualcos'altro, ed… - arsagaidra : @lallamon_ Come li aggiungi questi ingredienti? L'avena si trova al supermercato tipo scatola di cereali o cosa? ?? - pitchbazil : @diorvdua Twitter è letteralmente pieno di gente che non lo trova imbarazzante cosa si è persa??? - keepvdriving : -sue doti recitative sono esaltate al massimo. so che farà una figura meravigliosa e sono così fiera di lui per ave… -