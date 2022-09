Clayton Norcross, il Thorne di ‘Beautiful’, nel cast di “Mamma Mia!” (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Romantico, appassionante, ora anche e sempre più… ‘Beautiful’. Nel cast del musical ‘Mamma Mia!’, firmato da Massimo Romeo Piparo direttore artistico del teatro Sistina di Roma, basato sui brani degli Abba, fa ingresso nel cast Clayton Norcross, l’amatissimo Thorne della soap ‘Beautiful’ che va a ricoprire il ruolo finora assegnato a Paolo Conticini affiancandosi agli altri due attori protagonisti Luca Ward e Sergio Muniz. La partenza della tournée 2022-2023 è prevista per il 25 ottobre da Mestre; poi lo spettacolo – prodotto dalla PeepArrow Entertainment – toccherà nelle tapper del suo tour Firenze, Assisi, Bergamo, Montecatini, Genova, Varese, Trento, Padova, Parma, Piacenza, Bologna, Forlì, Brescia, Bari. Accanto ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Romantico, appassionante, ora anche e sempre più…. Neldel musical ‘’, firmato da Massimo Romeo Piparo direttore artistico del teatro Sistina di Roma, basato sui brani degli Abba, fa ingresso nel, l’amatissimodella soapche va a ricoprire il ruolo finora assegnato a Paolo Conticini affiancandosi agli altri due attori protagonisti Luca Ward e Sergio Muniz. La partenza della tournée 2022-2023 è prevista per il 25 ottobre da Mestre; poi lo spettacolo – prodotto dalla PeepArrow Entertainment – toccherà nelle tapper del suo tour Firenze, Assisi, Bergamo, Montecatini, Genova, Varese, Trento, Padova, Parma, Piacenza, Bologna, Forlì, Brescia, Bari. Accanto ai ...

