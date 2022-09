CHAMPIONS LEAGUE, CONTE PER SUPERARE LA FASE A GIRONI (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo un convincente inizio di stagione, dove il Tottenham ha collezionato quattro vittorie e due pareggi in campionato, la squadra di Antonio CONTE, affronterà il Marsiglia nella prima giornata di CHAMPIONS LEAGUE. Il tecnico italiano, in conferenza stampa, ha definito la CHAMPIONS “la competizione più dura del mondo”, senza però nascondere la sua voglia di vincere in Europa, dopo la finale di Europa LEAGUE persa con l’Inter, nella stagione 2019/2020. Antonio CONTE, da quando è allenatore, non è mai riuscito a SUPERARE la FASE a GIRONI di CHAMPIONS LEAGUE; il Tottenham però, nelle ultime tre fasi a GIRONI, in tutte le competizioni UEFA, ha ottenuto sette vittorie e due sconfitte al ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo un convincente inizio di stagione, dove il Tottenham ha collezionato quattro vittorie e due pareggi in campionato, la squadra di Antonio, affronterà il Marsiglia nella prima giornata di. Il tecnico italiano, in conferenza stampa, ha definito la“la competizione più dura del mondo”, senza però nascondere la sua voglia di vincere in Europa, dopo la finale di Europapersa con l’Inter, nella stagione 2019/2020. Antonio, da quando è allenatore, non è mai riuscito aladi; il Tottenham però, nelle ultime tre fasi a, in tutte le competizioni UEFA, ha ottenuto sette vittorie e due sconfitte al ...

