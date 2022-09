Caporetto d'Europa (Di mercoledì 7 settembre 2022) Di fronte al ricatto sul gas l’Unione marcia divisa più che mai, tra crisi economiche conclamate in molti Paesi e utili stratosferici di coloro che nel continente dispongono di risorse energetiche. La situazione è aggravata da una transizione ecologica dove emergono forti gli interessi, ma è voluta a qualunque costo da Bruxelles. L’Italia, in tutto questo? Con un’inflazione record rischia un’ulteriore, drammatica chiusura di imprese e occupazione in picchiata. L'’Europa è ancora vittima del Toro che corre all’impazzata e lei, terrorizzata, alla fine si concede. Nel mito greco viene ghermita da Zeus taurino, oggi è ostaggio della speculazione finanziaria sotto il segno del Toro. Ce n’è uno proprio davanti alla Borsa di Amsterdam, l’epicentro del terremoto «gassoso» che sta precipitando le economie continentali in un girone infernale. Il differenziale energetico tra ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 settembre 2022) Di fronte al ricatto sul gas l’Unione marcia divisa più che mai, tra crisi economiche conclamate in molti Paesi e utili stratosferici di coloro che nel continente dispongono di risorse energetiche. La situazione è aggravata da una transizione ecologica dove emergono forti gli interessi, ma è voluta a qualunque costo da Bruxelles. L’Italia, in tutto questo? Con un’inflazione record rischia un’ulteriore, drammatica chiusura di imprese e occupazione in picchiata. L'’è ancora vittima del Toro che corre all’impazzata e lei, terrorizzata, alla fine si concede. Nel mito greco viene ghermita da Zeus taurino, oggi è ostaggio della speculazione finanziaria sotto il segno del Toro. Ce n’è uno proprio davanti alla Borsa di Amsterdam, l’epicentro del terremoto «gassoso» che sta precipitando le economie continentali in un girone infernale. Il differenziale energetico tra ...

