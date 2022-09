Anche in Italia i semafori con il conto alla rovescia devono diventare la regola (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'obiettivo è tutelare pedone e ciclisti, in particolare negli incroci più pericolosi. I dispositivi saranno installati sia sui semafori già esistenti che sui nuovi. Un decreto stabilisce obblighi e tipologie di “countdown” Leggi su wired (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'obiettivo è tutelare pedone e ciclisti, in particolare negli incroci più pericolosi. I dispositivi saranno instti sia suigià esistenti che sui nuovi. Un decreto stabilisce obblighi e tipologie di “countdown”

CarloCalenda : Anche per SWG arriva il sorpasso su ?@forza_italia?. Si conferma un trend in forte crescita. Mobilitiamoci, convinc… - CarloCalenda : Domani saremo collegati, alle ore 11.30, in diretta FB, Tw e YT da Piombino, Acerra, Roma, Brescia, Melendugno, Rav… - GoalItalia : “I giocatori sono protagonisti, possono e devono cambiare la situazione. Oggi c’è tutto per fare bene, in Italia e… - Loredanataberl1 : RT @La7tv: #lariachetira Alessandra Ghisleri (Euromedia Research): 'Il partito di Paragone è a cavallo tra il passare la soglia del 3%, men… - FI_Veneto : RT @Antonio_Tajani: .?@CarloCalenda? anche nella tua roccaforte perdi con ?@forza_italia? (Dati Demos pubblicati dal ?@Gazzettino? ) https:… -