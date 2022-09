Addio a Toffee | ispirò Vasco Rossi nel 1985 | investita sulle strisce

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Era una storica fan dila donna morta stamattina a Falconara perchéda un’automobile mentre attraversava. Si chiamava Daniela Volponi, 57 anni (58 li avrebbe compiuti a novembre), ma tutti la conoscevano come ““, come la canzone del Blasco, suo idolo. Dal 1983 non si era mai persa un tour ed era molto attiva anche nel fan club ufficiale del rocker di Zocca. Lo aveva incontrato tante volte dal vivo, prima o dopo i concerti, facendo foto insieme a lui. Le canzoni del Blasco erano il suo pane quotidiano. L’ultimo incontro risale al concerto cheha tenuto a giugno scorso ad Ancona, allo stadio Del Conero. Oggi era insieme alla sua cagnolina Trilly, quando una Mercedes, che viaggiava in direzione ...

