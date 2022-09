US Open 2022, Casper Ruud: “Il miglior avvio di partita della mia vita, funzionava tutto. Se sono fortunato potrò andar via da numero 1 al mondo” (Di martedì 6 settembre 2022) Un grande match, quello di Casper Ruud contro Matteo Berrettini. Il tennista norvegese ha conquistato così il pass per la semifinale dell’US Open, giocando un set e mezzo di livello eccelso prima di subire il ritorno del romano, ma riuscendolo a gestire al meglio chiudendo così la pratica in tre set. Proprio l’inizio della partita è il primo passaggio dell’intervista a caldo di Ruud. Undici dei primi tredici giochi vinti e soli tre errori non forzati, lo stesso giocatore appare sorpreso del modo in cui è iniziata la sua partita: “Credo di non essere mai partito così bene in una partita nella mia vita. funzionava tutto, mettevo la palla esattamente dove volevo e lui non ha servito come solito. Ho ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Un grande match, quello dicontro Matteo Berrettini. Il tennista norvegese ha conquistato così il pass per la semifinale dell’US, giocando un set e mezzo di livello eccelso prima di subire il ritorno del romano, ma riuscendolo a gestire al meglio chiudendo così la pratica in tre set. Proprio l’inizioè il primo passaggio dell’intervista a caldo di. Undici dei primi tredici giochi vinti e soli tre errori non forzati, lo stesso giocatore appare sorpreso del modo in cui è iniziata la sua: “Credo di non essere mai partito così bene in unanella mia, mettevo la palla esattamente dove volevo e lui non ha servito come solito. Ho ...

Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia ci sono due azzurri ai quarti dello #USOpen: #Berrettini e #Sinner, ci fate sognare… - DavidPuente : No! Questa foto non mostra un 'matrimonio nazista ucraino' (è stata scattata in Russia e poi modificata) - VittorioSgarbi : Ecco “Giuseppi”, oggi puoi anche dire di avere sostenuto, con il reddito di cittadinanza, l’industria dell’auto!… - livetennisit : Us Open: Il programma di Mercoledì 07 Settembre 2022. Sinner all’ostacolo Alcaraz, in quota strada in salita per la… - ZIA_FE : Intanto a Bologna ?? -