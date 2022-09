Università | via alle prove di ammissione per corsi numero chiuso

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 settembre 2022) Oggi, martedì 6 settembre, si terrà la prima dellenazionali diaidi laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2022/2023. A sostenere leper primi saranno i candidati (65.378 gli iscritti) per idi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana. A seguire, giovedì 8 settembre è in calendario il test per medicina veterinaria (9.524 gli iscritti), martedì 13 la selezione per i candidati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua inglese. Per il corso triennale per le professioni sanitarie la prova si terrà giovedì 15 settembre, mentre il 20 settembre è previsto il test per l'accesso alla laurea magistrale a ciclo ...