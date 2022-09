UFFICIALE – Cristiano Piccini ricomincia dal Magdeburgo (Di martedì 6 settembre 2022) Cristiano Piccini ricomincia con il Magdeburgo, squadra che milita in Zweite Bundesliga, dopo la risoluzione del contratto con la Stella Rossa. Il difensore italiano ex Valencia e Atalanta è il nuovo acquisto del club tedesco, annunciato in mattinata attraverso i suoi canali. Piccini al Magdeburgo, il post del club Dopo la fine dell’avventura di Cristiano Piccini allo Stella Rossa – il terzino italiano, 29 anni, si era trasferito in Serbia a gennaio e totalizzato 13 presenze – ora ricomincia in Zweite Bundesliga. Ecco l’annuncio del club tramite i social: Weitere Impressionen unserer beiden Neuzugänge Herbert #Bockhorn und Cristiano #Piccini #EINMALIMMER #HerzlichWillkommen ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 6 settembre 2022)con il, squadra che milita in Zweite Bundesliga, dopo la risoluzione del contratto con la Stella Rossa. Il difensore italiano ex Valencia e Atalanta è il nuovo acquisto del club tedesco, annunciato in mattinata attraverso i suoi canali.al, il post del club Dopo la fine dell’avventura diallo Stella Rossa – il terzino italiano, 29 anni, si era trasferito in Serbia a gennaio e totalizzato 13 presenze – orain Zweite Bundesliga. Ecco l’annuncio del club tramite i social: Weitere Impressionen unserer beiden Neuzugänge Herbert #Bockhorn und#EINMALIMMER #HerzlichWillkommen ...

