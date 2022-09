“Soffro di attacchi di panico e ansia”, Giulia de Lellis si mette a nudo su Instagram (Di martedì 6 settembre 2022) Giulia De Lellis è abituata a esporsi e raccontarsi con sincerità ai numerosi followers che la seguono sui social. Nelle ultime ore la nota influencer ha ammesso senza problemi di soffrire di ansia e attacchi di panico, due disturbi che ha imparato a gestire grazie alla profonda conoscenza di se stessa e dei meccanismi che regolano la sua mente. Dopo un percorso di autoanalisi, ha capito che l’ansia arriva quando accumula troppa energia. In quel momento non le rimane che respirare a fondo e attraversare con coraggio il momento di difficoltà. De Lellis ha affermato di aver affrontato il problema con uno psicologo, ma si è resa conto di aver abbandonato il supporto terapeutico troppo presto e di volerlo riprendere il prima possibile. Allo stesso tempo però ha compreso ... Leggi su diredonna (Di martedì 6 settembre 2022)Deè abituata a esporsi e raccontarsi con sincerità ai numerosi followers che la seguono sui social. Nelle ultime ore la nota influencer ha ammesso senza problemi di soffrire didi, due disturbi che ha imparato a gestire grazie alla profonda conoscenza di se stessa e dei meccanismi che regolano la sua mente. Dopo un percorso di autoanalisi, ha capito che l’arriva quando accumula troppa energia. In quel momento non le rimane che respirare a fondo e attraversare con coraggio il momento di difficoltà. Deha affermato di aver affrontato il problema con uno psicologo, ma si è resa conto di aver abbandonato il supporto terapeutico troppo presto e di volerlo riprendere il prima possibile. Allo stesso tempo però ha compreso ...

