== SINNER NEI QUARTI AGLI US OPEN CONTRO ALCARAZ, FUORI NADAL ==-3- (Di martedì 6 settembre 2022) Definiti i QUARTI di finale anche nel singolare femminile. Ha faticato in modo inatteso Iga Swiatek. La numero uno mondiale ha battuto in rimonta la tedesca Jule Niemeier, numero 108 Wta: 2-6 6-4 6-0 il punteggio per la polacca, che mercoledi affronterà la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 8, vincitrice 6-3 6-2 CONTRO la ceca Petra Kvitova. La sfida tra Aryna Sabalenka e Karolina Pliskova è invece l'altro accoppiamento della parte alta del tabellone. La bielorussa, sesta favorita del torneo, ha battuto in rimonta la statunitense Danielle Collins, testa di serie numero 19: 3-6 6-3 6-2 il punteggio. La ceca, 22^ favorita a New York, ha invece vinto la battAGLIa con l'altra bielorussa Victoria Azarenka, testa di serie numero 26, con il punteggio di 7-5 6-7(5) 6-2.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Definiti idi finale anche nel singolare femminile. Ha faticato in modo inatteso Iga Swiatek. La numero uno mondiale ha battuto in rimonta la tedesca Jule Niemeier, numero 108 Wta: 2-6 6-4 6-0 il punteggio per la polacca, che mercoledi affronterà la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 8, vincitrice 6-3 6-2la ceca Petra Kvitova. La sfida tra Aryna Sabalenka e Karolina Pliskova è invece l'altro accoppiamento della parte alta del tabellone. La bielorussa, sesta favorita del torneo, ha battuto in rimonta la statunitense Danielle Collins, testa di serie numero 19: 3-6 6-3 6-2 il punteggio. La ceca, 22^ favorita a New York, ha invece vinto la batta con l'altra bielorussa Victoria Azarenka, testa di serie numero 26, con il punteggio di 7-5 6-7(5) 6-2.(ITALPRESS).

angelomangiante : Per la prima volta nella storia due ragazzi italiani nei quarti di finale a New York. Uno Slam da favola. Fantast… - ElBuitr64021431 : @pinguinedu9 @paolobertolucci @janniksin Alcaraz, è in forma, più riposato, la superficie gli è gradita, la conosce… - bobdvc : RT @angelomangiante: Per la prima volta nella storia due ragazzi italiani nei quarti di finale a New York. Uno Slam da favola. Fantastici… - sportface2016 : #USOpen2022, #Sinner è il più giovane ad aver raggiunto i quarti di finale nei 4 slam da #Djokovic: e con… - MasterblogBo : Sinner tornerà in campo mercoledì e troverà dall’altra parte della rete ancora una volta Carlos Alcaraz, battuto di… -