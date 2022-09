Primo posto per la maison francese che batte a colpi di numeri Chanel e Valentino. (Di martedì 6 settembre 2022) And the winner is…? Lo sveliamo subito: il marchio di moda più “downloadato” del 2022 è Dior. Era solo un mese fa quando avevamo incoronato, grazie alla classifica stilata da Lyst Index, Gucci come brand più desiderato dell’anno che torna Launchmetrics a illuminarci su altre novità, in previsione di questo fashion month ricco di sorprese. «Il marchio Dior è il marchio più scaricato del 2022. L’analisi riguarda le sfilate autunno inverno 2022 2023». Si esclude quindi la magistrale sfilata a Siviglia della collezione Cruise 2023? Non proprio, ma i risultati raccolti partono da lì. In un rapporto pubblicato martedì da Launchmetrics, risulta così che Dior ha accumulato 13.681 download per la stagione autunno 2022. Alle sue calcagna, Chanel con 11.920 download e Valentino con 10.425 scaricamenti. Andiamo a vedere i dettagli del report. Dalla sfilata di ... Leggi su amica (Di martedì 6 settembre 2022) And the winner is…? Lo sveliamo subito: il marchio di moda più “downloadato” del 2022 è Dior. Era solo un mese fa quando avevamo incoronato, grazie alla classifica stilata da Lyst Index, Gucci come brand più desiderato dell’anno che torna Launchmetrics a illuminarci su altre novità, in previsione di questo fashion month ricco di sorprese. «Il marchio Dior è il marchio più scaricato del 2022. L’analisi riguarda le sfilate autunno inverno 2022 2023». Si esclude quindi la magistrale sfilata a Siviglia della collezione Cruise 2023? Non proprio, ma i risultati raccolti partono da lì. In un rapporto pubblicato martedì da Launchmetrics, risulta così che Dior ha accumulato 13.681 download per la stagione autunno 2022. Alle sue calcagna,con 11.920 download econ 10.425 scaricamenti. Andiamo a vedere i dettagli del report. Dalla sfilata di ...

