Presa in carico del paziente oncologico post dimissioni: il progetto al Papa Giovanni

Bergamo. Dopo la presentazione di lunedì a Brescia, si è conclusa martedì a Bergamo la prima fase del progetto di Presa in carico del paziente oncologico post dimissioni. La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia ha illustrato all'auditorium della ASST Papa Giovanni XXIII l'iniziativa denominata pro.F.U.M.O. (progetto Follow Up Malato oncologico), realizzata in collaborazione tra ATS Bergamo, il D.I.P.O. (Dipartimento Interaziendale oncologico Provinciale) e le associazioni di volontariato. Presenti, tra gli altri, il Direttore Generale dell'ASST Maria Beatrice Stasi, i rappresentanti delle strutture pubbliche e private accreditate bergamasche coinvolte ...

