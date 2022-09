Pagelle PSG Juventus: TOP e FLOP all’intervallo – VOTI (Di martedì 6 settembre 2022) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la prima giornata della Champions League 2022-23: Pagelle PSG Juventus Le Pagelle dei protagonisti del match tra PSG e Juventus, valido per la prima giornata della Champions League 2022-23. TOP: Mbappé, Neymar, Hakimi FLOP: Cuadrado, Bonucci VOTI Al termine del match L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per la prima giornata della Champions League 2022-23:PSGLedei protagonisti del match tra PSG e, valido per la prima giornata della Champions League 2022-23. TOP: Mbappé, Neymar, Hakimi: Cuadrado, BonucciAl termine del match L'articolo proviene da Calcio News 24.

junews24com : Pagelle Psg Juve: i voti ai protagonisti del match - - ilbianconerocom : Psg-Juve Primavera 5-3, le PAGELLE: disastro in difesa, si salvano in pochi - junews24com : Pagelle Psg Juve Primavera: i voti ai protagonisti del match - - kalulismo3 : @il_legge Ma veramente leggete le pagelle di questo qui? Non ne ha presa una in tutto il calciomercato. Parlava di… -