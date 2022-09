“Metà di Lukaku”: addio gratis, diatribe per l’ingaggio (Di martedì 6 settembre 2022) Piccola frecciatina dell’agente del calciatore inerente all’addio del suo assistito: responsabile il confronto con Romelu Lukaku Romelu Lukaku spinge sull’acceleratore per recuperare dall’infortunio e tornare a disposizione di Simone Inzaghi. L’attaccante belga dell’Inter si è fermato per un problema fisico e la squadra nerazzurra ne ha subito risentito. Il calciatore salterà pure l’esordio in Champions Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 6 settembre 2022) Piccola frecciatina dell’agente del calciatore inerente all’del suo assistito: responsabile il confronto con RomeluRomeluspinge sull’acceleratore per recuperare dall’infortunio e tornare a disposizione di Simone Inzaghi. L’attaccante belga dell’Inter si è fermato per un problema fisico e la squadra nerazzurra ne ha subito risentito. Il calciatore salterà pure l’esordio in Champions Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ??? 'Via dal ##Chelsea perché gli è stato proposto la metà dell'ingaggio dato a #Lukaku' ?? l'attaccante dell'#Inter… - simonepriamo : @INTER291103 @GiElle11 @OnofrioFabbiano @SantucciFulvio Quando è stato preso Dalbert non c'era Marotta ma Sabatini… - internazionaleL : @90ordnasselA Il grande Luminare Bergomi. Vedeva più pronto Dzeko però Correa è a 2 gol e 1 assist, il doppio di qu… - riki97lar : @fc_inter1908_ @90ordnasselA si ma lukaku segna solo in serie a, è questa la differenza. ne riparliamo a gennaio qu… - DavidBasco86 : @enricoI00 sta cosa mi fa impazzire. Lukaku MVP e campionissimo, ma che cazzo aveva fatto in carriera??? deluso al… -