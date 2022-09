LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Roglic attacca ma cade, Evenepoel fora e Pedersen va a vincere! Attesa per l’ufficialità della generale (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA della Vuelta 18.08 Primoz Roglic ha ricevuto le prime cure mediche dal medico di corsa. Per ora pare non ci siano fratture per lui, solo tante escoriazioni su tutto il lato destro del corpo. 18.05 Ci sarà comunque tanto lavoro per la giuria per esaminare le dinamiche della corsa e determinare i distacchi al traguardo 18.03 Subito dopo l’arrivo, Remco Evenepoel è andato a sincerarsi delle condizioni del rivale. Paradossalmente, la sua foratura nel finale è stata la sua salvezza. Al momento dell’attacco di Roglic la Maglia Rossa non era assolutamente in una buona posizione e avrebbe rischiato grosso. 18.00 Sia Wright che Ackermann, sentiti da Eurosport dopo l’arrivo, hanno riconosciuto l’eccezionalità ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA18.08 Primozha ricevuto le prime cure mediche dal medico di corsa. Per ora pare non ci siano fratture per lui, solo tante escoriazioni su tutto il lato destro del corpo. 18.05 Ci sarà comunque tanto lavoro per la giuria per esaminare le dinamichecorsa e determinare i distacchi al traguardo 18.03 Subito dopo l’arrivo, Remcoè andato a sincerarsi delle condizioni del rivale. Paradossalmente, la suatura nel finale è stata la sua salvezza. Al momento dell’attacco dila Maglia Rossa non era assolutamente in una buona posizione e avrebbe rischiato grosso. 18.00 Sia Wright che Ackermann, sentiti da Eurosport dopo l’arrivo, hanno riconosciuto l’eccezionalità ...

