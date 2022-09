La duchessa ha scelto un look rosso Lo stesso con cui aveva lasciato Londra nel 2020

(Di martedì 6 settembre 2022) Red alert! Meghan Markle, 41 anni, è tornata in Gran Bretagna, a pochi mesi dal Giubileo di platino della regina Elisabetta, per il One Young World summit a Manchester. Accompagnata dal principe Harry, 37, ha aperto i lavori con un discorso di incoraggiamento ai giovani con più di qualche nota autobiografica. L’evento unisce giovani di oltre 190 paesi e la Markle è uno dei consiglieri. È stato uno dei suoi primi discorsi da quando hala vita da working royal due anni fa con quella che è stata chiamata Megxit. D’impatto il: un ensemblescarlatto, con blusa e pantaloni Valentino da oltre 2 mila sterline. Anche le scarpe erano dellocolore, di Aquazzura. Laha poi raccolto i capelli con una coda di cavallo, un hairstyle che sceglie sempre più ...

Vanity Fair Italia

... l'ex attrice chiamata a parlare di gender equality hauna camicia in georgette di seta ... in occasione del suo ritorno nel Regno Unito ladel Sussex è andata sul sicuro con uno dei ...... soltanto "una forte somiglianza" con i principi e la. Le riprese della sesta serie sono ...del previsto ( l'attore che interpreterà il giovane principe Harry non è stato ancora) e hanno ... Meghan Markle, un outfit rosso come la passione che mette nelle cause le stanno a cuore Tutto come da programma: venerdì 2 settembre i duchi di Cambridge, con i tre figli e il cane al seguito, sono entrati nella loro nuova dimora. Ma «hanno viaggiato leggeri: solo vestiti, giocattoli e q ...Dopo lunghe e difficili ricerche sono stati scelti gli attori che interpreteranno i duchi di Cambridge da ragazzi nella sesta stagione della serie. Sono Rufus Kampa ed Ed McVey, rispettivamente 16 e 2 ...