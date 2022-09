Italia donne ai Mondiali, Bertolini, 'è fantastico' (Di martedì 6 settembre 2022) "Sono molto felice per le ragazze. È la prima volta nella nostra storia che ci qualifichiamo a due Mondiali di fila e perché sappiamo quanto sia importante per le giocatrici e il movimento. Per loro ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) "Sono molto felice per le ragazze. È la prima volta nella nostra storia che ci qualifichiamo a duedi fila e perché sappiamo quanto sia importante per le giocatrici e il movimento. Per loro ...

lauraboldrini : Le donne italiane devono essere pagate per restare chiuse in casa a fare le pulizie, quelle rom vanno cacciate dall… - pdnetwork : Perché Fratelli d'Italia e la Meloni sono contro le #donne: ? In Europa unico partito a votare contro la parità sal… - LiaQuartapelle : Mallegni di Forza Italia promette di pagare le donne per tenerle a casa. Noi ci impegniamo a fare di tutto perché o… - NethipEdien2000 : RT @pdnetwork: Perché Fratelli d'Italia e la Meloni sono contro le #donne: ? In Europa unico partito a votare contro la parità salariale. ?… - Rodyka18 : RT @lauraboldrini: Le donne italiane devono essere pagate per restare chiuse in casa a fare le pulizie, quelle rom vanno cacciate dalle cit… -