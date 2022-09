Inter, i tifosi non ti lasciano sola: pronti 3 sold-out (Di martedì 6 settembre 2022) I tifosi dell’Inter pronti a riempire San Siro come in ogni partita casalinga La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi, ma nonostante questo i suoi tifosi continuano a riempire San Siro che nelle prossime 3 partite casalinghe stanno per far registrare altrettanti sold-out, a partire dal match di domani sera contro il Bayern Monaco. “Dopo i “pienoni” delle ultime tre uscite casalinghe a cavallo tra la scorsa stagione e quella attuale, l’Inter si prepara infatti a registrare il tutto esaurito anche nelle prossime tre sfide in programma al Meazza tra campionato e Champions. Secondo i dati in possesso del club nerazzurro, restano ormai solo poche migliaia di tagliandi ancora disponibili per vedere dal vivo la squadra di Inzaghi contro Bayern, ... Leggi su intermagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Idell’a riempire San Siro come in ogni partita casalinga La stagione dell’non è iniziata nel migliore dei modi, ma nonostante questo i suoicontinuano a riempire San Siro che nelle prossime 3 partite casalinghe stanno per far registrare altrettanti-out, a partire dal match di domani sera contro il Bayern Monaco. “Dopo i “pienoni” delle ultime tre uscite casalinghe a cavallo tra la scorsa stagione e quella attuale, l’si prepara infatti a registrare il tutto esaurito anche nelle prossime tre sfide in programma al Meazza tra campionato e Champions. Secondo i dati in possesso del club nerazzurro, restano ormai solo poche migliaia di tagliandi ancora disponibili per vedere dal vivo la squadra di Inzaghi contro Bayern, ...

