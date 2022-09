“Il tempo stringe”. Il rigassificatore di Piombino si farà, nonostante le proteste (Di martedì 6 settembre 2022) In primavera entrerà in funzione il rigassificatore di Piombino. L'ha ribadito la Snam, la società energetica che gestisce la rete italiana dei gasdotti e che realizzerà lo stesso impianto «off shore» nelle acque toscane. Quindi, un bersaglio in meno per la politica in questa rumorosa campagna elettorale dove lo scontro appare sempre più personale che sui temi. Dunque, si accelera sui progetti di approvvigionamento del gas, in quanto, per dirla con lo stesso ad di Snam, Stefano Venier, «l'autunno è ormai alle porte, il tempo stringe». Tra le vie messe sul tavolo del governo Draghi per allentare la dipendenza dal gas russo, spiega il numero uno della Snam, «oltre alla diversificazione energetica e al razionamento in linea con le regole Ue, vi sono due progetti: Piombino e Ravenna». In merito a ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) In primavera entrerà in funzione ildi. L'ha ribadito la Snam, la società energetica che gestisce la rete italiana dei gasdotti e che realizzerà lo stesso impianto «off shore» nelle acque toscane. Quindi, un bersaglio in meno per la politica in questa rumorosa campagna elettorale dove lo scontro appare sempre più personale che sui temi. Dunque, si accelera sui progetti di approvvigionamento del gas, in quanto, per dirla con lo stesso ad di Snam, Stefano Venier, «l'autunno è ormai alle porte, il». Tra le vie messe sul tavolo del governo Draghi per allentare la dipendenza dal gas russo, spiega il numero uno della Snam, «oltre alla diversificazione energetica e al razionamento in linea con le regole Ue, vi sono due progetti:e Ravenna». In merito a ...

