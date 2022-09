Highlights Nadal-Tiafoe 4-6 6-4 4-6 3-6, quarto turno US Open 2022 (VIDEO) (Di martedì 6 settembre 2022) Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Rafael Nadal al suo 23esimo Slam: Frances Tiafoe firma l’impresa di giornata, sconfigge lo spagnolo 6-4 4-6 6-4 6-3 e si qualifica per i quarti di finale degli US Open. Lo spagnolo subisce una sconfitta durissima: basti pensare che non perdeva così presto in un Major da Wimbledon 2017, quando fu Gilles Muller a sbarrargli la strada per 15-13 al quinto set. Il campione di Australian Open e Roland Garros ha ancora delle chance a sua disposizione per diventare numero 1 del mondo, ma non potrà far altro che sperare in imminenti sconfitte di Carlos Alcaraz e Casper Ruud, i quali hanno, adesso, un’occasione d’oro per salire sulla vetta del ranking mondiale. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli Highlights del match. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Rafaelal suo 23esimo Slam: Francesfirma l’impresa di giornata, sconfigge lo spagnolo 6-4 4-6 6-4 6-3 e si qualifica per i quarti di finale degli US. Lo spagnolo subisce una sconfitta durissima: basti pensare che non perdeva così presto in un Major da Wimbledon 2017, quando fu Gilles Muller a sbarrargli la strada per 15-13 al quinto set. Il campione di Australiane Roland Garros ha ancora delle chance a sua disposizione per diventare numero 1 del mondo, ma non potrà far altro che sperare in imminenti sconfitte di Carlos Alcaraz e Casper Ruud, i quali hanno, adesso, un’occasione d’oro per salire sulla vetta del ranking mondiale. Riviviamo quanto accaduto in campo con glidel match. SportFace.

