TgrRaiMarche : RT @TgrRai: Grottammare, a fuoco un capannone industriale, sul posto i @vigilidelfuoco di Ascoli e San Benedetto del Tronto @TgrRaiMarche… - SkyTG24 : Grottammare, incendio in un deposito di monopattini: alta nube di fumo nero - TgrRai : Grottammare, a fuoco un capannone industriale, sul posto i @vigilidelfuoco di Ascoli e San Benedetto del Tronto… - lanuovariviera : Incendio di Grottammare, avviati i controlli dell'Arpam. Il monitoraggio sarà di 72 ore, in giornata i primi risult… - Merymoolu : RT @rivieraoggi: Capannone in fiamme a Grottammare, le immagini dell’incendio -

Undi vaste proporzioni si è sviluppato stamani in uno stabilimento in via California a, in provincia di Ascoli Piceno. Nel deposito erano custoditi numerosi monopattini elettrici ...Questa mattina presto è avvenuto unin una fabbrica di monopattini elettrici sulla Valtesino nel territorio di. Il fumo tossico si è sparso per il cielo died è stato raccomandato alla popolazione di non ...Rogo in un capannone industriale. L'allarme è scattato poco prima delle 6, con una colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto vigili del fuoco di Ascoli e San Benedetto del Tronto ...Grottammare (Ap). Un incendio si è sviluppato questa mattina in un deposito di monopattini elettrici a Grottammare, in via California. Molti mezzi presenti nello stabilimento, ma anche suppellettili s ...