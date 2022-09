(Di martedì 6 settembre 2022) Bergamo.inannunciano che sono in atto incontri finalizzati a valutare l’acquisizione da parte didella storica azienda veneta protagonista del settore illuminotecnico internazionale. Nel caso il processo abbia esito positivo, il progetto consentirà di estendere le reciproche opportunità di business. Fondata 50 anni fa e con sede principale a Cenate Sotto,ha un fatturato di oltre 410 milioni di euro, oltre 1.600 dipendenti, siti industriali e filiali commerciali in 16 paesi (Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Germania, Inghilterra, Svizzera, Albania, Ungheria, Turchia, Romania, Belgio, Polonia, Egitto e Emirati Arabi Uniti, Cina e Cile), e distributori in più di 100 Paesi nel mondo. Il gruppoin, con ...

BergamoNews.it

AlStadium decide la tripletta di un ottimo Koopmeiners, che si porta a quattro gol in ... asimmetrico come quello dell'anno passato La nuova stagione di Serie A 2022/2023 èa partire. ...... ma non ha ancora regalato le emozioni che gli spettatori presenti alStadium si aspettavano. che servito da Vlasic ha tentato il tiro dal limite, trovando però larisposta di Musso. ... Gewiss pronta ad acquisire la veronese Performance in Lighting Riccardo Gentile, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il pareggio maturato domenica sera al Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan: "Nel primo tempo l’Atalanta è ...Le premesse perché la sfida tra Atalanta e Milan fosse scoppiettante c’erano tutte. La partita era stata preceduta da un sabato ricco di accadimenti. Avevano parlato i due tecnici. Pioli aveva attribu ...