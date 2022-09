Galliani: «Stroppa? Non si cambia» (Di martedì 6 settembre 2022) «Continuiamo a lavorare, solo con il lavoro si superano le difficoltà», ha detto l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, in un’intervista rilasciata all’ANSA. Il dirigente del club brianzolo ha analizzato il delicato inizio di campionato della squadra di Stroppa, ancora ferma a quota zero punti e che ieri ha subito la quinta sconfitta consecutiva, giocando L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 settembre 2022) «Continuiamo a lavorare, solo con il lavoro si superano le difficoltà», ha detto l’amministratore delegato del Monza, Adriano, in un’intervista rilasciata all’ANSA. Il dirigente del club brianzolo ha analizzato il delicato inizio di campionato della squadra di, ancora ferma a quota zero punti e che ieri ha subito la quinta sconfitta consecutiva, giocando L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

