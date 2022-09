F1, Christian Horner: “Abbiamo dato a Max Verstappen la macchina che merita, è il migliore di tutti!” (Di martedì 6 settembre 2022) Una stagione fantastica in F1 per Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, grazie al successo di Zandvoort (Paesi Bassi), ha portato i successi stagionali a dieci e a trenta le affermazioni in carriera. Se Max dovesse continuare così, con altre sette gare a disposizione, ha la possibilità di migliorare il record di GP vinti in un’annata dei tedeschi Michael Schumacher (2004) e Sebastian Vettel (2013) di 13. Il talento non è mai mancato al neerlandese, ma è stata la Red Bull a soffrire molto il passaggio ai motori ibridi. L’accordo con Renault è giunto a conclusione nel 2018 proprio per i limiti che la scuderia di Milton Keynes aveva evidenziato. La collaborazione con Honda ha permesso al genio di Adrian Newey di tornare ad esprimersi e il titolo mondiale è tornato nel 2021 e, per quanto sta accadendo, ci si sta avviando a una replica. Da questo punto di vista, il ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Una stagione fantastica in F1 per Max. L’olandese della Red Bull, grazie al successo di Zandvoort (Paesi Bassi), ha portato i successi stagionali a dieci e a trenta le affermazioni in carriera. Se Max dovesse continuare così, con altre sette gare a disposizione, ha la possibilità di migliorare il record di GP vinti in un’annata dei tedeschi Michael Schumacher (2004) e Sebastian Vettel (2013) di 13. Il talento non è mai mancato al neerlandese, ma è stata la Red Bull a soffrire molto il passaggio ai motori ibridi. L’accordo con Renault è giunto a conclusione nel 2018 proprio per i limiti che la scuderia di Milton Keynes aveva evidenziato. La collaborazione con Honda ha permesso al genio di Adrian Newey di tornare ad esprimersi e il titolo mondiale è tornato nel 2021 e, per quanto sta accadendo, ci si sta avviando a una replica. Da questo punto di vista, il ...

theshieldofspo1 : Christian Horner potrebbe arrivare in #Ferrari !!! #TSOS // #Motorsport // #F1 // #Ferrari - Nick_cannonier : @nicolensey Nel 2020 alla prima gara in Austria, me lo ricordo come se fosse ieri, Christian Horner protestó fino a… - pokemonderba : RT @maliduck: Christian Horner in un'intervista rilasciata nel post gara ha dichiarato l'intenzione certa di ingaggiare il pilota americano… - maliduck : Christian Horner in un'intervista rilasciata nel post gara ha dichiarato l'intenzione certa di ingaggiare il pilota… - mengonismadking : ecco qua, christian horner ci ha menato la secciata, che bello -