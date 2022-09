Esce di casa e non torna più, non si presenta neanche al concerto della sua band: si cerca Ivan Dragicevic (Di martedì 6 settembre 2022) È uscito di casa la sera di venerdì 2 settembre senza cellulare. Da allora Ivan Dragicevic non si è più visto in giro e non è rientrato a casa, ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore (Vicenza), dove vive con la madre. A dare l’allarme e a segnalare la scomparsa del figlio ai carabinieri di Valdagno è stata proprio la donna, molto preoccupata e in apprensione. Dragicevic, 39enne senza lavoro ma con una grande passione per la musica e diplomato in chitarra classica al conservatorio di Aleksinac (città serba dove è cresciuto), è componente, in Italia, di una piccola band con alcuni fan al seguito. A detta dei parenti, l’allontanamento di Ivan sarebbe inspiegabile: non c’erano stati, infatti, dissidi o circostanze che potessero spingerlo a scappare. Un altro, inquietante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) È uscito dila sera di venerdì 2 settembre senza cellulare. Da alloranon si è più visto in giro e non è rientrato a, ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore (Vicenza), dove vive con la madre. A dare l’allarme e a segnalare la scomparsa del figlio ai carabinieri di Valdagno è stata proprio la donna, molto preoccupata e in apprensione., 39enne senza lavoro ma con una grande passione per la musica e diplomato in chitarra classica al conservatorio di Aleksinac (città serba dove è cresciuto), è componente, in Italia, di una piccolacon alcuni fan al seguito. A detta dei parenti, l’allontanamento disarebbe inspiegabile: non c’erano stati, infatti, dissidi o circostanze che potessero spingerlo a scappare. Un altro, inquietante ...

AngeloSantoro : Vivere in casa d’inverno con 19 gradi. Spegnere le luci quando si esce da una stanza. Usare lampadine led. Fare lav… - Stronza : RT @AngeloSantoro: Vivere in casa d’inverno con 19 gradi. Spegnere le luci quando si esce da una stanza. Usare lampadine led. Fare lavatric… - n0tUrBiz : RT @blondickatyale: un nuovo bonus per il fantagf potrebbe essere 'concorrente over 70 esce dalla casa per cambiarsi il catetere: +100' - blondickatyale : un nuovo bonus per il fantagf potrebbe essere 'concorrente over 70 esce dalla casa per cambiarsi il catetere: +100' - infoitinterno : Esce di casa per andare a raccogliere funghi ma non rientra a casa, in corso ricerche a Cittanova -