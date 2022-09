Al via il progetto per un corridoio multimodale merci di collegamento tra la Lituania e l'Italia attraverso il Friuli Venezia Giulia (Di martedì 6 settembre 2022) Disegnare una nuova arteria fondamentale del sistema logistico europeo, avviando per la prima volta servizi di collegamento ferroviario intermodale a frequenza programmata tra il Friuli-Venezia Giulia e la Lituania. Ma anche aumentare il volume del traffico merci tra le due aree economiche interessate, utilizzando modalità di trasporto integrate lungo un corridoio multi-modale e digitalizzando i processi logistici per una “direzione verde” nel settore trasporti. Sono gli ambiziosi obiettivi di un accordo-quadro internazionale di collaborazione che sarà sottoscritto il 6 settembre a Trieste alle ore 17.00 alla presenza di Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in Italia, e Marius Skuodis, Ministro dei Trasporti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Disegnare una nuova arteria fondamentale del sistema logistico europeo, avviando per la prima volta servizi diferroviario intermodale a frequenza programmata tra ile la. Ma anche aumentare il volume del trafficotra le due aree economiche interessate, utilizzando modalità di trasporto integrate lungo unmulti-modale e digitalizzando i processi logistici per una “direzione verde” nel settore trasporti. Sono gli ambiziosi obiettivi di un accordo-quadro internazionale di collaborazione che sarà sottoscritto il 6 settembre a Trieste alle ore 17.00 alla presenza di Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in, e Marius Skuodis, Ministro dei Trasporti e ...

enpaonlus : Tutto pronto per la realizzazione dell’oasi felina di via Mantovani. Il Comune di Vicenza impegnato a tutela dei ga… - romeoagresti : #Milik: “Al termine dello scorso campionato volevo rimanere a Marsiglia, c’era un buon progetto. Dopodiché è andato… - IdeawebTV : Completamento della tangenziale Est di Saluzzo: passaggio tecnico per il progetto definitivo… - AMarco1987 : Il progetto giornalistico paneuropeo per combattere propaganda e disinformazione - 8110JR : @jacopoformia @MattRini96 @daniel78ASR @RInfascelli No, è andato via xke dopo 7 anni voleva cambiare..poi se parlia… -

Oristano, via libera progetto pista ciclabile Torre grande Agenzia ANSA Università, al via i test di Medicina: a Bari 2.766 candidati. Uno su dieci ce la farà Università, al via i test di Medicina: a Bari 2.766 candidati. Uno su dieci ce la farà. Dovranno rispondere a 60 quesiti in 100 minuti ... Promozione - Al via la nuova stagione del Piacenza Basket Club. Il roster 2022/2023 E' iniziata anche l'annata sportiva dei biancorossi, società satellite della UCC Assigeco. Reduci dalla vittoria del campionato di Prima Divisione nello scorso anno, si apprestano ad affrontare la Pro ... Università, al via i test di Medicina: a Bari 2.766 candidati. Uno su dieci ce la farà. Dovranno rispondere a 60 quesiti in 100 minuti ...E' iniziata anche l'annata sportiva dei biancorossi, società satellite della UCC Assigeco. Reduci dalla vittoria del campionato di Prima Divisione nello scorso anno, si apprestano ad affrontare la Pro ...