Volley Mondiali 2022, Giannelli: “Ora non importa chi affrontiamo, sfida sarà con noi stessi” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Le squadre sono tutte forti, a questo punto non è importante chi affronteremo, la sfida è più con noi stessi che con gli altri perché questo tipo di atteggiamento ci permetterà di capire realmente le nostre ambizioni e dove possiamo arrivare in questo torneo così importante”. Così Simone Giannelli presenta i quarti di finale dei Mondiali 2022 di Volley, a cui l’Italia si è qualificata battendo Cuba e con l’avversaria che uscirà questa sera dal confronto tra Francia e Giappone. L’azzurro ha proseguito raccontando queste ore di attesa e preparazione: “La nostra preparazione sta continuando nel migliore dei modi, ci stiamo focalizzando su tutti quegli aspetti che ci riguardano e che sarà importante avere bene in mente ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) “Le squadre sono tutte forti, a questo punto non ènte chi affronteremo, laè più con noiche con gli altri perché questo tipo di atteggiamento ci permetterà di capire realmente le nostre ambizioni e dove possiamo arrivare in questo torneo cosìnte”. Così Simonepresenta i quarti di finale deidi, a cui l’Italia si è qualificata battendo Cuba e con l’avversaria che uscirà questa sera dal confronto tra Francia e Giappone. L’azzurro ha proseguito raccontando queste ore di attesa e preparazione: “La nostra preparazione sta continuando nel migliore dei modi, ci stiamo focalizzando su tutti quegli aspetti che ci riguardano e chente avere bene in mente ...

Agenzia_Ansa : L'Italia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo, battendo 3-1 Cuba a Lubiana (parziali 2… - Eurosport_IT : Per Michieletto e Giannelli il volley è tutto...o quasi ?? Tra poco saranno in campo nell'ottavo di finale dei Mond… - fanpage : L'Italia di Fefè De Giorgi è inarrestabile e chiude a punteggio pieno la Pool E ai Mondiali di volley 2022 ????????????????… - sportface2016 : #Volley, #Mondiali 2022. #Giannelli: 'Ora non importa più chi affrontiamo, la sfida sarà con noi stessi' - _hermiez : RT @PowervolleyMI: Finisce per Cuba il suo cammino in questi #Mondiali con la sconfitta contro gli azzurri per 3-1! Complimenti Mergarejo ??… -