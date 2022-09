Vicini ma lontani | Harry non incontrerà William nella sua visita nel Regno Unito

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il principenonil principedurante la suanelquesta settimana. Secondo quello che riportano i maggiori tabloid inglesi, infatti, non sono in programma incontri tra i Sussex e i Cambridge. Stando alle ultimissime notizie, inoltre,e Meghan avrebbero rifiutato anche l’invito del principe Carlo a rimanere con lui a Balmoral. Nonostante le apparenze e i vani tentativi di apparire come una famiglia unita, i Windsor sembrano proprio coinvolti in una crisi familiare senza precedenti. I rapporti tra i due fratelli, in modo particolare, non accennano a miglioraremaniera più assoluta. AnsaCome riporta il The Sun, il principe“non ha in programma” di incontrare suo fratello, il ...