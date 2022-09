Viaggiare da soli? Perché no! I motivi, e i luoghi, per una vacanza da single (Di lunedì 5 settembre 2022) Sui social c’è chi, con un pizzico di ironia, ha promosso il reddito di singletudine. Chi l’ha detto, del resto, che non essere impegnati sentimentalmente sia il male assoluto? Pensate solo alla totale, e assoluta, libertà di organizzare le vostre vacanze senza dover combaciare interessi, gusti, orari e tabelle di marcia con qualcun altro. Potete optare per un on the road alla scoperta di luoghi sconosciuti, affidarvi a quella località dove da bambini vi recavate con la famiglia, riscoprire il piacere di incontrare amici che abitano lontano. Oppure, molto più semplicemente, affidarvi a Eden Viaggi, che propone pacchetti e soluzioni adatte a tutti coloro che vogliono godersi una vacanza da single senza preoccuparsi di prenotazioni, spostamenti in autonomia, annessi e connessi. E per gli imperterriti della vita fuori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Sui social c’è chi, con un pizzico di ironia, ha promosso il reddito ditudine. Chi l’ha detto, del resto, che non essere impegnati sentimentalmente sia il male assoluto? Pensate solo alla totale, e assoluta, libertà di organizzare le vostre vacanze senza dover combaciare interessi, gusti, orari e tabelle di marcia con qualcun altro. Potete optare per un on the road alla scoperta disconosciuti, affidarvi a quella località dove da bambini vi recavate con la famiglia, riscoprire il piacere di incontrare amici che abitano lontano. Oppure, molto più semplicemente, affidarvi a Eden Viaggi, che propone pacchetti e soluzioni adatte a tutti coloro che vogliono godersi unadasenza preoccuparsi di prenotazioni, spostamenti in autonomia, annessi e connessi. E per gli imperterriti della vita fuori ...

bbiancawhite : Viaggiare da soli, sì o no? - silviaaaaaooooo : Sì ok bello viaggiare da soli, decidere dove andare senza scendere a compromessi ecc. Mi sta solo sul cazzo che ogn… - nicola_carozza : Al @FestdellaMente #MaurizioCheli spiega come “Viaggiare sopra le nuvole”. Nello #spazio non si può andare da soli,… - Tremar61 : @annatrieste Sono zanzare inglesi, in avanscoperta. Pare che i tifosi del Liverpool non debbano viaggiare soli pena mazzate. - Fent79 : @GTwitland Fai bene, viaggiare da soli ogni tanto serve. Io l’ho fatto molte volte nel passato e sono sempre state belle esperienze -