Raffaella Carrà: dal 2023 la moneta da 2 euro con il suo volto

Raffaella Carrà nel 2023 sarà sulla moneta da 2 euro. La notizia arriva da Fabio Canino, il conduttore televisivo e radiofonico lo ha annunciato ieri al Festival della Tv, a Dogliani, dove ha presentato il suo libro, RaffaBook. Una moneta commemorativa Si tratterebbe di una vera e propria moneta commemorativa, di quelle che i singoli Paesi membri dell'Unione europea possono emettere "per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza", come riporta la pagina social Cinguetterai, un profilo quest'ultimo che segue le novità e le news sul mondo Rai. E Canino ha ulteriormente confermato la notizia a FQMagazine. Una novità accolta con entusiasmo sui social anche se qualcuno ha chiesto che lo stesso ...

