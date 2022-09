Questi animali sono morti a causa di un virus, non di un vaccino (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 5 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet, pubblicato il 4 settembre 2022, contenente un video della durata di 01:19 minuti che mostra una moltitudine di animali morti ammassati uno sopra l’altro. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Questo è lo stato del Gujarat in India, dove decine di migliaia di bovini hanno improvvisamente iniziato a morire dopo aver ricevuto un vaccino dal governo indiano. In tutto il mondo stanno distruggendo il bestiame!». Si tratta di un video presentato senza il contesto necessario per la sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Vediamo perché. Il video originale è stato pubblicato su Twitter dal giornalista indiano Kaushik Kanthecha il 30 luglio 2022. Il filmato è accompagnato da ... Leggi su facta.news (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 5 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet, pubblicato il 4 settembre 2022, contenente un video della durata di 01:19 minuti che mostra una moltitudine diammassati uno sopra l’altro. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Questo è lo stato del Gujarat in India, dove decine di migliaia di bovini hanno improvvisamente iniziato a morire dopo aver ricevuto undal governo indiano. In tutto il mondo stanno distruggendo il bestiame!». Si tratta di un video presentato senza il contesto necessario per la sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Vediamo perché. Il video originale è stato pubblicato su Twitter dal giornalista indiano Kaushik Kanthecha il 30 luglio 2022. Il filmato è accompagnato da ...

