Pubblicazione codice disciplinare del personale scolastico per l’a.s. 2022/23: in allegato format circolare (Di lunedì 5 settembre 2022) Ciascun dirigente scolastico, in attuazione dell’art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 68 del D.Lgs. n. 150/2009, della circolare MIUR n. 88 dell’8/11/2010 e della circolare Funzione Pubblica n. 14 del 23/12/2010, ha l’obbligo di pubblicare all’Albo on line di istituto e sul sito web, il codice disciplinare del personale docente L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 settembre 2022) Ciascun dirigente, in attuazione dell’art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 68 del D.Lgs. n. 150/2009, dellaMIUR n. 88 dell’8/11/2010 e dellaFunzione Pubblica n. 14 del 23/12/2010, ha l’obbligo di pubblicare all’Albo on line di istituto e sul sito web, ildeldocente L'articolo .

